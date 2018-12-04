傳患乳癌 前副局長許曉暉44歲病逝

民政事務局前副局長許曉暉因病逝世，終年四十四歲，遺下丈夫及兩名女兒。有傳媒引述消息指，許曉暉患有乳癌。最近曾與她見面的建制派人士稱，她近半年突然消瘦，但沒有透露患病。前民政事務局局長曾德成表示，感到十分哀痛，讚揚對方很有才華，離開政府後仍熱心公益。



許曉暉昨天傍晚傳出病逝消息。她於二○○八年加入曾蔭權政府， 出任民政事務局副局長，成為新制下首批副局長，其後在二○一二年再獲時任特首梁振英委任，直至去年政府換屆後離職。前上司曾德成透露當年親自聘許曉暉為副局長：「她很有才華，又有親和力，在民政事務局裏發揮了很大作用。離開政府後，仍熱心公益，投身文化、社企等義務工作。她的離世，是我們很大的損失。」



許曉暉近年積極參與文化藝術工作，包括今年初獲委任為香港故宮博物館董事。民建聯主席李慧琼昨晚透過社交網站facebook發表帖文，表示對許曉暉的逝世感震驚、萬分惋惜，讚揚她用心做事、努力推動文化發展，貢獻良多，冀社會各界繼續傳承其精神和心意，以紀念這位出色的問責官員。



前上司曾德成致哀



一九七四年出生的許曉暉，曾就讀張祝珊英文中學，畢業於香港中文大學，並取得逸夫書院工商管理學士一級榮譽學位，後來獲獎學金前往劍橋大學攻讀碩士，曾於北京清華大學及美國哈佛大學接受行政培訓。出身銀行界的許曉暉，於二○○二年加入渣打銀行，○七年晉升為東北亞業務策劃及發展主管。



許曉暉在劍橋認識丈夫翟普，二人二○○○年結婚。許曉暉○八年加入政府時，已育有大女Serene，其後誕下細女Sophie。細女Sophie現年九歲，大女Serene約十二歲。