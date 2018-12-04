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深創業試行服務助港初創

2018-12-04 列印
　　香港青年聯會昨日宣佈，將於明年與民政事務局合作展開「深圳創業服務試行計劃」，試驗期為半年至一年，首階段報名於本月十七日截止，並已選定三個位於深圳南山區、羅湖區及福田區的創業培育基地，其中福田區有人才公寓，現階段預留五十間一百八十至三百呎的單人房，供香港初創優先租用。 青聯主席蔡德昇指，有青年向他們反映，希望有資源支援港初創到大灣區及內地城市拓展業務，青聯於是展開今次計劃與他們同行。

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