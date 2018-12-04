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《蘋果》入稟指誹謗 《星島》研反申索

2018-12-04 列印
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　　《星島日報》早前刊登佔中四周年系列報道，當中提及佔領行動爆發前，《蘋果日報》記者邀請的士業代表前往該報大樓（見圖）內，與佔中發起人討論佔中行動。該報入稟高等法院控告誹謗，要求法庭頒令禁止再發行有關報道。《星島日報》發言人強調，有關報道完全按照新聞原則進行，符合事實。對《蘋果日報》的指控，集團認為全無根據，將作出嚴正回應，並正研究反申索。

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