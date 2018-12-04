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青衣五死車禍　旅巴司機仍危殆

2018-12-04 列印
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　　上周五青衣長青公路旅遊巴與的士相撞釀五死三十二傷恐怖車禍，目前仍有三人留醫，其中六十二歲姓霍旅遊巴司機仍然危殆，警方未能替他錄取口供；另兩名男女傷者則情況穩定。

　　負責調查車禍的警方數名交通部警員聯同政府化驗師，昨午三時，到大欖涌車輛檢驗中心檢驗肇事旅遊巴及的士（見圖）。其間人員打開的士車頭冚檢查，又閃動的士車燈，檢查其閃亮的情況，又用尺量度損毀情況；然後登上旅遊巴，拍攝車上環境照片，並檢視安全帶。警員在旅遊巴司機位檢走一部手機助查。

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