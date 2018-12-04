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基委會主任訪港了解立會運作

2018-12-04 列印
　　全國人大常委會法制工作委員會主任、《基本法》委員會主任沈春耀，應邀來港出席「國家憲法日」活動。昨早先與律政司司長鄭若驊等高官及部份立法會議員會面。

　　立法會主席梁君彥會面後表示，今次是禮節性會面，會面十多分鐘。期間帶沈春耀參觀會議廳，主要向他解釋立法會的日常工作，沒有談及其他問題。

　　沈春耀沒有評論立法會的工作及行政立法關係，只表示立法會的工作不容易。沈春耀表示十分高興應邀來港，出席國家憲法日的活動；並與香港社會各界交流學習憲法的心得及體會，同時更親身感受到「一國兩制」實踐取得的偉大成功。

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