基委會主任訪港了解立會運作

又有收了顧客預繳服務費用的健身店全線停業，有女士擔心自己已交出的逾萬元費用付諸流水，當局須調查店方有沒有明知會結業仍收取顧客預繳費用，而消費者參加美容療程和健身課程，也要提高警惕，以免成為水魚。 今次停業的健身店Body Express，兩年前才剛成立，由高峰期的五間分店縮減至剩下三間，現在連這三間也停業，有預繳了費用的顧客向消費者委員會投訴，擔心付出的費用「渣都無」。 這類美容或健身中心停業，顧客預付了款項卻再無法享用到服務的事件，在本港再三發生，但是仍然有顧客為此「上當」，原因是店員對顧客落足嘴頭，有顧客經不起店員疲勞轟炸式游說，或者貪圖透過預繳款項享受折扣優惠，心軟或...

2018-12-04