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歸家男遇伏擊 遭兩刀煞斬傷

2018-12-04 列印
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　　土瓜灣發生傷人案，昨凌晨一名男子返家途中，在街頭遭兩名持刀兇徒伏擊追斬，兇徒傷人後登上一輛私家車逃去，傷者負傷報警及獲送院。兇徒傷人動機警方現仍在調查中。

　　昨凌晨二時許，一名二十五歲姓陳男子，返家途經鳳儀街八號對開時，暗處突然撲出兩名持長約三十厘米牛肉刀兇徒，兩人分別戴黑頭套及口罩，不由分說向他追斬。事主見狀逃跑約百米被追及，左手及右肩被斬傷，兇徒傷人後登上一輛私家車逃去。

　　傷者事後報警，警員接報到場一度在附近兜截可疑人及車輛，傷者由救護員現場包紮後送院，治療後情況穩定。現場行人路遺有傷者的血漬，探員其後在附近尋找閉路電視錄影追緝兇徒下落及其傷人動機。警方追緝兩名身高約一點七至八米兇徒，犯案時身穿黑色上衣及黑色褲。

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