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港產智能單車頭盔 獲《時代》譽50最佳發明

2018-12-04 列印
　　本港科技初創再次揚威海外，本地發明Lumos智能單車頭盔今年五月成功進駐超過三百間歐美及澳洲Apple Store，其後更獲《時代雜誌》評為「2018年50大最佳發明」之一。

　　這款Lumos智能單車頭盔，由哈佛大學生陳有運及到哈佛當交換生的科大畢業生陳浩然研發。二人上學主要以單車代步，發現司機在天黑或繁忙的街道上，未必能看到路上的單車人士，令他們數次與「死神」很接近，啟發創造出會打燈的智能頭盔。公司創始人及行政總裁陳有運指，公司與蘋果合作後，智能頭盔將可與Apple Watch連接使用，頭盔會隨用家伸手動作自動發出轉方向等打燈信號。

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