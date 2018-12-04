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台促港府遣送港女被殺案疑犯

2018-12-04 列印
■二十歲港女子潘曉穎（右），於今年二月疑慘遭同行十九歲男友陳同佳殺害。
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　　今年二月在台灣士林懷孕三個月的二十歲港女子潘曉穎，疑慘遭同行十九歲男友陳同佳殺害，其棄屍後潛逃返港，釀成一屍兩命案。台灣士林地檢署偵辦八個多月後，昨日正式對陳發佈通緝，時效可長達三十七年；同時發函法務部轉請大陸委員會，向香港政府請求遣送犯嫌至台接受偵查。

　　據悉，士林地檢署過去數月曾三次向香港政府請求司法互助，但一直未獲回應。涉案有關被通緝的陳同佳逃回香港後，港警事後獲台灣通報調查，陳因盜用潘女的信用卡落網及遭檢控，目前仍被羈押。

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