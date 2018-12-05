﻿澳洲消委會指誘訂房賺貴佣 trivago至抵格價涉誤導

「trivago幫你用至抵價錢，搵到啱你心水嘅酒店。」酒店格價網站trivago的廣告深入民心，但卻被指涉誤導，被澳洲消委會入稟控告，有機會被罰款一千萬澳元，案件將於下周五提堂。trivago發聲明，承認廣告說法可能令客戶錯誤理解。案件更引起網民批評其在網上刊登的酒店房間圖片，與實際情況不符。有旅遊達人提醒旅客，預訂酒店前要先上官網「做足功課」。



澳洲競爭及消費者委員會（ACCC）今年八月入稟墨爾本聯邦法院，指控trivago誤導用家，違反澳洲的保障消費者相關條例。當中涉及比較不同房型的房間價格，引導用家轉訂給trivago支付較多佣金的酒店。該網站亦會以綠色顯示的價格附近，加上紅色已劃線價格，令用戶誤以為是同一類型房間的比較價格。



公司發聲明承認



trivago發聲明承認，其銷售手法有誤導成份，稱廣告最低價格或令部份用戶形成錯誤理解，讓用戶以為在首搜尋頁面上所提供的就是最低價格。據揭穿trivago推銷手法的傳媒報道指，trivago並不是在比較同一房型，而是將不相關的酒店房間作比較，然後提供折扣，引導客戶訂支付較多廣告費用的酒店。



ACCC主席西姆斯（Rod Sims）形容，trivago這類不當推銷行為「非常嚴重」，稱會尋求「巨額罰款」，如法庭接納以廣告播放次數去計算罰款，由於受眾人數較多，罰款額可能超過一千萬澳元，折合約五千七百六十二萬港元。



本報記者發現，有不少消費者曾於社交平台投訴，稱曾無故被trivago取消定單，但聯絡不果。有網民於trivago的facebook專頁留言：「別太相信他們的廣告及照片……」他透露，與朋友透過該網預訂了一間新大阪的標準雙人房，抵達時發現：「一看差點昏倒，牀只有一般單人牀大小。」



預訂前宜先睇酒店官方價



近年不少旅客預訂酒店前，會先到網上格價平台比較。不過，本港著名旅遊達人項明生提醒市民，同一酒店有不同房型、不同房價，定價可以很複雜，亦很容易「出貓」。他透露，也幫襯此類預訂平台，一向會事先上網「做功課」，建議市民先往心儀酒店的官方網站比較房型及價格，最後才上格價平台訂房。



縱橫遊常務董事袁振寧回覆本報查詢時表示，酒店價格浮動，隨時可加可減，供應商可取得的資源不同，難以保證時刻保持最低價錢。



袁振寧建議，旅客要預訂酒店房間時，除了可考慮價錢是否合理，亦要了解酒店預訂網站是否可靠，同時提醒此等非本地網絡平台並非受旅遊業議會保障，「市民要追究責任上嚟，會好困難。」



