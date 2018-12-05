﻿冷鋒周五殺到 下周低見12°C

本月七日（周五）是「大雪」，四季不明顯的香港正式踏入冬天。「大雪」當日香港氣溫高達攝氏二十一度，最低十七度，秋意仍濃；不過周六晚顯著轉涼，低見十五度，下周日及周一連續兩天氣溫低至十二度，且多雲有雨。市民增添禦寒衣物之餘，別忘帶傘。



天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流，會在未來一兩日影響廣東沿岸，預料與一道冷鋒相關的強烈東北季候風，會在本周五及周末期間影響本港，氣溫會顯著下降。



根據天文台最新的九天天氣預報，強烈東北季候風會在本周五及周末影響華南地區，氣溫顯著下降，下周初持續，並帶來寒冷有雨的天氣。周六（八日）氣溫最高攝氏十八度，最低十五度，多雲有雨；下周日吹北至東北風，密雲有雨，天氣轉冷，氣溫最高十五度，最低十二度。至下周一持續寒冷，氣溫最高十五度，最低十二度，且多雲有雨，特別早上寒冷，市民外出上班前，記緊加衣及帶備雨傘。



濕凍天氣持續至下周中



寒冷天氣料維持約一星期，下周二仍然多雲有雨，天氣清涼，氣溫回升至最高十七度，最低十四度；翌日氣溫再下跌，最高十六度，最低十三度，早晚相當清涼。另周四相對濕度跌至最高八十五，最低六十五。



濕凍的天氣將於下周四漸漸消散，天文台預測當日短暫時間有陽光，惟早上仍相當清涼，氣溫最高十七度，最低十三度。天文台台長岑智明曾指，香港受厄爾尼諾影響，故今年冬季（十二月至二月）平均氣溫或偏高，未來三個月的寒冷日數，亦預計較去年同期的二十一日較少。



去年天文台十二月十六日才發出入冬以來首個寒冷天氣警告。