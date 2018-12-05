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台促遣返篋屍案疑犯 李家超：按港法律處理

2018-12-05 列印
　　今年二月，香港女子潘曉穎與男友陳同佳到台灣旅遊時被殺害及棄屍。台北士林地檢署正式對陳同佳發通緝令，時效長達三十七年半，並同步向本港政府請求，遣送疑犯陳同佳到台灣受審，並指在今年三月及四月，兩度向港府提出司法互助請求，但未獲任何回音。

　　保安局局長李家超表示，特區政府重視這宗案件，法院將在年底審理，故對案件細節不應作詳細評論。

　　李同時強調，若外地司法管轄區向港府提出任何請求，相關部門會認真按照本港法律框架處理。

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