  • 2018年12月5日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 退伍軍人病中美貿易戰乳腺癌許曉暉張栢芝

日報新聞 > 港聞

世衞設專家小組研基因編輯影響

2018-12-05 列印
　　深圳學者賀建奎早前宣稱利用基因編輯技術，成功培育一對愛滋病毒免疫的雙胞胎女嬰，令科學界震驚，引來全球關注。

  世界衞生組織周一表示，正籌組專家小組，研究基因編輯對健康的影響。

　　世衞總幹事譚德塞表示，基因編輯「不能在沒有明確指引的情況下進行」，而專家應「從頭開始查明一切」。

　　曾任埃塞俄比亞衞生部長的譚德塞說：「世衞正在召集專家，並與成員國合作，討論可囊括道德及社會安全議題的標準及方針。」

　　對於外界猜測未來某種形式的基因編輯，是否可能對公共衞生提供助益，譚德塞拒絕回應，僅說專家小組將從事「全新的研究」，而小組成員可以先捫心自問「我們真要這麼做嗎？」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd