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綠巴撞田螺車釀12傷

2018-12-05 列印
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　　大埔發生小巴與田螺車相撞釀十二人傷意外，昨午二時許，一輛滿載乘客專線小巴，沿大埔汀角路向大埔駛至大發街交界時，失控追撞前面的田螺車，兩車首尾相撞後，小巴車頭損毀（見圖）。四十九歲姓李司機及車上四男、七女（三十二歲至七十八歲）乘客輕傷。報警後消防及救護員到場，將全部傷者送院。

　　兩司機均通過酒精呼氣測試，意外原因警方仍在調查中。

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