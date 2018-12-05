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﻿美股中段跌214點

2018-12-05 列印
　　美國周二股市中段急挫，杜指報二五六一二點，跌二百一十四點；納指則報七三六三點，跌七十七點。

　　滙控美國預託證券價格見六十七點一五港元，跌零點九五港元；騰訊則見三百二十三點○三港元，跌五點三七港元。

  紐約期金報每盎司一千二百四十四點二美元，升四點六美元；紐約期油則報每桶五十二點八三美元，跌零點一二美元。
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