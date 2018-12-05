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八成半市民支持「污者自付」

2018-12-05 列印
　　綠領行動、綠色力量、綠惜地球、長春社及綠色和平五個本地環團，委託香港樹仁大學新聞及傳播系社會民意與研究中心，於上月十一日至二十二日期間，在全港以街訪形式訪問了一千零五名受訪者。調查發現，有八成五的市民認同以「污者自付」原則來處理垃圾。其中月入低於一萬或公屋住戶，分別有約八成三及八成六的支持率。環保團體認為這代表基層市民與其他組別同樣關心環保，而政府現時已經表明為綜援戶提供補貼，以釋除基層市民的經濟疑慮。

　　環團認為這反映市民都認同有急切性進行垃圾徵費，希望政府和立法會議員可順從民意，以香港下一代的福祉加快立法工作。

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