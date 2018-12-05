  • 2018年12月5日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 退伍軍人病中美貿易戰乳腺癌許曉暉張栢芝

日報新聞 > 港聞

﻿頭條Jetso App送你總值逾$40,000按摩產品！ Maxcare隨心椅及人氣按摩器

2018-12-05 列印
Previous Next

　　日日返工咁攰，身體開始累積住壓力，壓力爆煲捱出病就後悔莫及啦！Maxcare最新推出嘅「隨心椅」同人氣按摩產品絕對係舒壓救星，Maxcare「隨心椅」細細張勁慳位，配有特長SL路軌，肩頸到大髀都照顧周到，小腿位仲有氣壓發熱按摩，呢種熱療功能可以重點照顧到腳部需要，消除疲勞話咁易啦！「隨心貼」以脈衝式按摩設計，貼喺手臂、腹部、大腿等位置，照顧到按摩椅未必按到嘅位置！即刻參加頭條Jetso App有獎遊戲，就有機會贏到呢張全新型號嘅Maxcare 人氣按摩椅，獎品包括：隨心椅 （價值$18,800）或舒壓3D頸背墊 （價值$3,980）或 神之摩幻手 （價值$1,280），名額共8個！頭條Jetso App仲預備咗獨家Maxcare優惠券，有激抵$200現金券等你開 App即用！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd