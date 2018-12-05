  • 2018年12月5日 星期三
  • 24º
  • 83%
熱門： 退伍軍人病中美貿易戰乳腺癌許曉暉張栢芝

日報新聞 > 港聞

旅巴失控衝落山坡 司機奇迹僅輕傷

2018-12-05 列印
Previous Next

　　八鄉林錦公路發生驚險交通意外，昨晨近十時，司機姓廖（四十四歲）駕駛空載旅遊巴，沿林錦公路往八鄉方行駛，旅巴駛至觀音山凌雲寺對開時，失控撞毀路邊約二十二米防撞欄、撞毀一支燈柱及兩個交通路牌。繼而衝出路面，如脫韁野馬剷落約三十米下山坡，再撞及山坡下一輛停泊石屋外的私家車，險衝入石屋。

　　意外中司機有驚無險僅受輕傷，報警後由消防員救出，他現場接受救護員包紮後拒絕送院，他通過酒精呼氣測試。警員事後將旅巴拖返路面及拖走檢驗，意外原因警方仍調查中。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd