何志平七罪成 最高囚65年

69歲的何志平，在去年11月在紐約被捕，其後被控以8項罪名，包括1項串謀違反《海外反腐敗法》、4項違反《海外反腐敗法》、1項串謀洗黑錢和2項洗黑錢罪名。此案涉及非洲乍得總統德比和烏干達外長兼聯合國大會前任主席庫泰薩。控方指何志平賄賂2人，以求進行有利可圖的土地交易及為中國華信能源爭取石油合約。
控方又指，何志平透過華信能源資助的一個非政府組織，與其他國家的領袖和高級官員接觸及來往。他把賄款當作慈善捐款，作為掩飾，其中一筆鈔票被收藏在一個禮物盒內。
前民政事務局局長何志平賄賂非洲高官案，在美國被捕受審，陪審團完成退庭商議，裁定8項控罪中，有7項成立，最高可被判監65年。法庭押後明年3月14日判刑。 69歲的何志平，在去年11月在紐約被捕，其後被...
2018-12-06
中美元首上周六在阿根廷舉行會談後，雙方同意暫緩關稅，重返談判桌。中方經貿團隊昨早已返抵北京。商務部表示，今次會面很成功。美國總統特朗普指，中美的貿易談判已經開始，他自稱為「關稅人」，指一旦未能達成協議，會重新啟動加徵關稅措施。 美國總統特朗普在社交媒體推特發文指，與中國的貿易談判已經開始，除非延長，否則將於九十日後結束。他又自稱自己是個「關稅人」，指「如果有人掠奪我們國家的巨大財富，我要他們付出代價」，而一旦中美未能達成協議，他會重新再次加徵關稅。 美國白宮首席經濟顧問庫德洛透露，北京將會削減對美國進口汽車的關稅；財長勞欽又說，中方答應採購一萬二千億美元的美國產品，但有關措...
2018-12-06
巴西有一名三十二歲女子移植死亡捐贈者的子宮，最終成功誕下健康女嬰，創下全球首例。未來可望讓子宮不孕症的婦女擁有更多生育的方式選項。 這名女子是一名心理學家，患有苗勒管發育不全（Mayer Rokitansky Kuster Hauser）綜合症，天生沒有子宮，無法生育。她於二○一六年九月在巴西聖保羅大學醫院接受手術，移植了一捐贈子宮。在手術期間，研究人員成功連結捐贈子宮和移植者的靜脈、動脈、子宮主韌帶及陰道等。這名女子最終在去年十二月，懷孕三十五周又三天的時候，接受剖腹手術，誕下重近六磅的女嬰。 以往子宮不孕症的女性僅能透過領養或代理孕母的方式，才得以一圓養兒育女的夢想。這...
2018-12-06
樓市氣氛觀望，但地皮仍錄高價成交，其中大嶼山長沙住宅地昨開標，由信和突圍而出，力壓其餘11家財團，逾2.03億奪地得手，每方呎地價僅約1.76萬，呎價屬區內次高，高市場估值上限逾70%。 於上周五截標...
2018-12-06
合和實業（054）私有化計劃終於揭曉，公司昨晚發出通告，表示將以每股38.8元向小股東提出私有化，較停牌前收市價26.45元，有46.7%溢價，涉資逾212億元。不過，合和創辦人胡應湘之子、執行副主席...
2018-12-06
飛燕諾上一場荷甲打破一哥燕豪芬的全勝金身，今晚聯賽快車再度主場出戰，勢乘勇在實力平平的芬洛身上全取三分。再者，主隊射手兼隊長尹佩斯已傷瘉，今場領軍大勝無難度，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （香港時間周五凌晨3:00開賽） 上場荷甲飛燕諾憑一對箭頭森拿臣和尼高拉佐真遜各建一功，主場2:1擊敗氣勢如虹的燕豪芬，令後者聯賽開季至今十三戰全勝的強勢告終。前者近況大勇，各戰線四連勝，不同賽事主場更八連捷，今仗面對近八場本土賽事僅兩勝兩和四負的芬洛，大勝可期。 今季地頭多產 況且，養傷近一個月的飛燕諾隊長尹佩斯上仗已傷瘉，最終在後備席坐足全場沒有披甲，料今仗會復出。此子今季...
2018-12-06
《駕駛艙》早前聯同《Shimba Digital》舉辦第一屆「The Rolling Wheels Awards 2018」，上周舉行了頒獎禮，八輛由網民投票選出的得獎車，連同各汽車品牌代表及頒獎嘉賓...
2018-12-06
喺台慶頒獎禮前夕，再傳心死的陳自瑤辦手續向王浩信正式提出離婚！對於傳聞，王浩信回應本報記者話：「流料，無回應！」屢傳離婚，浩信懶理傳聞，如常輕輕鬆鬆，笑哂口咁開工拍TVB新劇《解決師》。見他和唐詩詠一...
2018-12-06
中四地區名校生曠課半天被訓導主任威嚇或會記大過，走上寓所天台跳樓輕生。通常學生自殺不能歸咎於單一因素，然而今次事件在死因聆訊過程中，揭露校方的處理手法有很多地方需要改善。 首先，死者梁卓銘不是一名頑劣的學生，初中時成績不俗，升上中四才因不堪學業壓力而退步，他為甚麼出現這樣的問題，校方應該約談或者家訪了解原因，向學生解釋曠課的嚴重性時，透過開解心結來調度其積極性，而不是按照慣常對付頑劣學生的做法，以威嚇來迫其改正。 如果訓導主任覺得不能勝任這類勸導工作，或者對學生了解不足，就應該尋求班主任或駐校社工協助。 其次，訓導主任電話聯絡死者母親通知她兒子曠課，死者跳樓昏迷後母親望訓導...
2018-12-06
今季重臨客串的麥偉利，之前只憑苗廄「皇牌」贏過一W，而昨晚他只得時廄「怡德」一匹冷門座騎，但他演出絕不欺場，策騎此匹八歲老馬後上掄元，成功食頭胡兼取得本身第二場頭馬。 馬場浮世繪
2018-12-06