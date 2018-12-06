泛民違規叫囂 主席驅逐 被迫腰斬特首立會質詢

特首林鄭月娥昨日出席立法會質詢環節時，遭泛民議員抗議操控選舉，立法會主席梁君彥要求在會議廳叫喊的毛孟靜、朱凱廸和陳志全離開會議廳。由於立法會議員持續在會議廳內叫囂，梁君彥宣佈答問時間結束，是自有關環節設立以來的首次。



立法會議員朱凱廸參選鄉郊代表選舉，被裁定提名無效，林鄭月娥昨日出席答問大會進場時，多名立法會議員在會議廳內高叫「可恥」，遭主席警告後請離場。朱凱廸及毛孟靜其後遭立法會保安抬走，期間會議一度暫停。會議恢復後，部份泛民繼續叫囂，立法會主席梁君彥最後在上午十一時二十三分宣佈取消答問大會。



今次是林鄭月娥每月到立法會進行答問會以來，首次因議員抗議而須結束會議。林鄭月娥昨日參觀新聞博覽館後回應表示，對質詢大會未能順利舉行感到可惜和遺憾，指大會與議員互動，有利施政，強調會與立法會保持密切溝通，期望下次可以順利舉行。



梁君彥會後形容，特首出席立會質詢環節的機會很珍貴，可起監察政府之效，促議員珍惜；又強調《議事規則》明確表明，議員在會議廳內需莊嚴，故叫囂「違反全世界的議事規則」。他續指，林鄭日程非常緊張，不容許下星期立法會會議補回今次答問大會，將與特首商討後續安排。



工聯會黃國健直斥「亂象」，更表示十分憤怒，予以譴責。他稱，多位議員打算就多項民生議題，包括房屋等，向行政長官提出質詢，但遭到一班泛民議員「做騷」阻撓，令質詢時間要取消。他批評是次亂象，已到「無王管」的地步，認為需要重啟修改《議事規則》。



立法會議事規則委員會主席謝偉俊表示，會按正常程序處理再次修改《議事規則》的事情，不會刻意加快或拖慢進度，預計最快明年三月會議上再討論。



