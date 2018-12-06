陪審團建議學校懲罰機制要透明 ﻿中四男生墮樓﻿﻿亡裁定自殺﻿

中四男生於測驗前逃學，被訓導老師查問後指或要「記大過」，受情緒困擾從住所天台墮樓亡，死因庭展開為期三天聆訊，陪審團一致裁定死者死於自殺，並就此事作出三大項建議，包括防止今次死亡事件再發生、防止類似事件再發生方面、及工作系統不足之處，另外亦有就學校通報機制方面作出相關建議。



死者梁卓銘父母在庭外指，校方曾上門慰問他們，亦有送帛金。但他們曾要求與最後跟死者通話的布志強老師聯絡，惟校方認為不合適，而布亦沒有就此事與梁的雙親見面，更沒有道歉，直言想讓布向他們道歉，否則不會原諒他。梁父透露，曾在去年在學校前拉橫額望能有個說法，但都未能見上一面，故去信到死因庭召開聆訊，「畀香港學校有個指引，做好啲」。



陪審團就防止是次死亡事件再發生，建議屋邨物業管理公司制訂清晰政策，當後樓梯警鐘響起時，保安人員須即時到現場。校方須加強教育，以培養學生在逆境中也有正面思考；另亦須加強家長及老師之間的溝通。亦建議，學校的懲罰機制要透明，使學生及家長都知道處分後果及班主任對表現同平時有落差的學生要多加注意，有需要時轉交社工處理。



建議先向家長通報



就工作系統不足之處，陪審團對學校有四項建議，包括對於班主任、訓導、社工等分工要清晰，令家長可聯絡相關人士。學校須制定明文指引，記錄學生行為問題；以及清晰說明處分機制。學校須為為訓導老師提供專業培訓，不能只用「慣常做法」籠統處理學生問題。



最後就學校對家長及學生通報機制亦有建議，認為須先向家長通報；在沒有迫切性的情況下，避免向學生說出未確實的處分；以及須在家長陪同下，向學生解釋處分原因。







