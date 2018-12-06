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﻿十歲童染甲流﻿﻿併發腦病變﻿

2018-12-06 列印
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　　本港昨日新增一宗兒童染甲流併發腦病變個案。患者是一名十歲男童，自本月二日起出現發燒、咳嗽、嘔吐和神志不清等病徵，兩日後到屯門醫院急症室求診。臨牀診斷為甲型流感併發腦病變。調查顯示病人未有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內曾到廣東。其母親和妹妹近日出現上呼吸道感染病徵，現時情況穩定，其姊姊則無病徵。

　　前日位於南區的香港國際學校（小學部）爆發甲型流感，廿一人中招。今年截至本月三日，本港共錄得廿八宗兒童流感嚴重個案，三人死亡。

幼園爆急性腸胃炎

　　此外，馬鞍山頌安邨靈糧幼稚園爆發急性腸胃炎個案，患者為十九男十九女，年齡介乎三至六歲，當中三十二人求醫，其中一名三歲男童留院，全部人情況穩定。

　　衞生署稱，他們自上月二十四日起陸續出現發燒、腹瀉及嘔吐等病徵，糞便樣本證實對腺病毒呈陽性反應。衞生防護中心人員已視察學校及進行醫學監察，並向校方建議作適當和徹底消毒清潔。

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