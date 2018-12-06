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東鐵童專注看手機失足墮軌

2018-12-06 列印
　　港鐵東鐵線發生因過份專注看手機，致失足墮軌的意外。昨晨近八時，一名十二歲姓簡男學生，在粉嶺港鐵站往紅磡方向月台候車期間，疑太專注於手機，步及月台邊緣時亦未有察覺，終不慎失足墮下路軌。

　　有乘客見狀立即通知車站職員，並合力將男生救回月台上；男生無大礙，僅手部遭擦損。幸當時沒有列車埋站，否則後果堪虞。

　　報警後，救護員到場送其入院治療。警方調查後認為案件無可疑，列作有人墮軌處理。

　　有精神科醫生表示，人的專注力有限，若沉迷在手機遊戲上，視覺與聽覺的能力定會大打折扣。站立在鐵路月台邊或過馬路時，若專注於手機上，隨時會因未能及時作出反應而釀成意外。

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