塘福「監獄風雲」網上瘋傳

塘福疑發生監獄風雲真實版。據報，一段聲稱為塘福懲教所工場的閉路電視片段在網上流傳，片段顯示，有在囚者赤裸上身、抽煙，甚至有在囚人士在製衣工場內打鬥。相關的兩條片段分別攝於去年四月二十七日及去年八月十一日。懲教署懷疑有關錄影紀錄被人盜取及發放，已報警處理；懲教署表示，會按相關規定向個人資料私隱專員公署及有關部門呈報。



其中一條片段中，幾名在囚人士裸露上身，有人正在看書及抽煙，其後工場遠處有在囚者發生糾紛，懲教人員隨即上前調停，但未有處理吸煙及裸露上身的行為；另外一條片段中，有在囚人士爭吵後動武。



懲教署表示，有關事件發生後，已對相關在囚人士作出適當懲處。