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試開大馬力戰車 鐵騎士撞貨車亡

2018-12-06 列印
　　機場南環路發生奪命車禍，前晚約十一時，熱愛電單車四十歲姓許男子，駕駛一輛大馬力電單車沿南環路往機場方向駛至近南環路八十一號時，突然失控越過對面行車線，與由三十四歲姓黃男子駕駛的中型貨車相撞；兩車相撞後許復被捲入車底重傷昏迷，報警後消防到場救出送院，惜傷重死亡。

　　據悉，許一直駕駛一部250cc的細馬力電單車，但意外時向同遊車河友人交換一部750cc大馬力電單車駕駛。有電單車賽車手稱，因細馬力與大馬力電單車在重量與馬力上有分別，未必能夠完全駕馭，十分危險。

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