﻿投訴警察逾千六宗﻿ ﻿嚴重指控大增五成﻿

監警會昨日發表2017/18年度報告，接獲投訴警察課之新個案達一千六百一十六宗，按年增加約百分之三點一。值得注意是，本年度涉嚴重指控之投訴個案，由上年度八宗升至十二宗，大增百分之五十，共一百三十名警務人員需接受紀律聆訊或其他內部行動。



獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）發表2017/18年度報告，共接獲投訴警察課一千六百一十六宗新個案的調查報告，按年增加約百分之三點一；另監警會通過的投訴個案有一千六百一十七宗，按年增加逾百分之四點三。已通過的投訴個案共涉及二千八百七十二項指控，按年增加約百分之二點三。



最多的指控是疏忽職守，有一千四百五十二項，佔百分之五十點六；排第二是行為不當／態度欠佳／粗言穢語，有一千零四十三項，佔百分之三十六點三。第三為毆打，共一百八十一項。



修訂警員使用手機指引



監警會接獲性質嚴重的指控，如毆打、濫用職權、恐嚇和捏造證據，仍有三百七十三宗，共有一百三十名警務人員需接受紀律聆訊或其他內部行動，較上年度八十八名警員上升百分之四十七點七。



監警會秘書長俞官興表示，被分類為「獲證明屬實」、「未經舉報但證明屬實」和「無法完全證明屬實」的指控中，涉及上述嚴重指控者，由去年的八項上升至今年十二項，升幅達百分之五十，俞稱情況值得關注。



監警會亦就警隊指引提出二十六項建議，包括修訂警員執行職務時使用私人手提電話指引。兩年前一宗便利店店員被謀殺個案，調查警員用手提電話拍下涉案便利店閉路電視片段，片段在互聯網廣傳，兩警僅被訓喻。監警會稱警方有明確指引不容警務人員用私人手提電話執行職務，故建議將指控重新分類為「獲證明屬實」，並向兩涉事警員警告。



