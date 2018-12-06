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六旬漢利誘繼女性交囚六年九月

2018-12-06 列印
　　六十三歲獸父承認兩次與年幼繼女性交，其中一次以零用錢利誘繼女允許他撫摸胸部，受害時女事主分別僅十一和十五歲。繼父昨在高等法院承認兩項猥褻侵犯和兩項非法性交罪。法官指案情嚴重，有次被告斗膽趁事主母親在家中露台做家務時犯案，辯方同意並主動建議法官就其中一項「非法性交罪」判處最高刑罰，被告最終獲判囚六年九個月。

　　案情指事主母親十年前結識被告，兩人發展為情侶，並同居於秀茂坪一公屋單位。事主雖為母親和其前任所生，但仍會稱呼被告為「爸爸」。事主母親與被告一直保持情侶關係，育有一子。獸父承認二○一三年和二○一七年兩次與年幼繼女性交和兩次侵犯她。



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