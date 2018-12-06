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聖誕節目推介！ 頭條Jetso App送香港冬季購物節入場券

2018-12-06 列印
■嚟冬季購物節係聖誕最佳節目。
■有千幾個攤位等緊你㗎！
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　　聖誕咁多日假仲未諗好節目？想集齊食玩買於一身，一於去十二月二十二至二十五日喺香港會議展覽中心舉行嘅「第16屆香港冬季購物節」，參展攤位有一千三百個咁多，真係行足全日都唔悶！同場仲有香港冬日美食節、數碼生活及車品博覽、家居潮流博覽同香港冬季玩具博覽，一張票去足五個展覽真係好抵！想一個聖誕節目滿足晒一家大細嘅願望，快啲下載頭條Jetso App玩遊戲同Like Jetso App Facebook贏第16屆香港冬季購物節十二月二十二至二十三日入場贈券兩張，名額一千七百五十個！嚟緊頭條Jetso App仲會預備大量開App即用獨家電子優惠券，有多個攤位激抵優惠，有免費嘢送、超抵換購、買一送一、現金券等等，記得叫埋朋友下載定Jetso App啦！





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