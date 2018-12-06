聖誕節目推介！ 頭條Jetso App送香港冬季購物節入場券

飛燕諾上一場荷甲打破一哥燕豪芬的全勝金身，今晚聯賽快車再度主場出戰，勢乘勇在實力平平的芬洛身上全取三分。再者，主隊射手兼隊長尹佩斯已傷瘉，今場領軍大勝無難度，一於捧讓球主客和讓兩球「主勝」。 （香港時間周五凌晨3:00開賽） 上場荷甲飛燕諾憑一對箭頭森拿臣和尼高拉佐真遜各建一功，主場2:1擊敗氣勢如虹的燕豪芬，令後者聯賽開季至今十三戰全勝的強勢告終。前者近況大勇，各戰線四連勝，不同賽事主場更八連捷，今仗面對近八場本土賽事僅兩勝兩和四負的芬洛，大勝可期。 今季地頭多產 況且，養傷近一個月的飛燕諾隊長尹佩斯上仗已傷瘉，最終在後備席坐足全場沒有披甲，料今仗會復出。此子今季...

2018-12-06