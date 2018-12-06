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護照指數港排名全球13位

2018-12-06 列印
　　國際金融顧問公司Arton Capital公佈今年的「護照指數（Passport Index）」，指數依據獲免簽證國家或地區的數量進行排名。阿聯酋護照高踞全球排名首位，以一百一十三個免簽及五十四個落地簽證地區或國家，擊敗去年並列榜首的新加坡及德國。香港護照以有一百一十五個免簽國家或地區，排名第十三位，比去年上升五位。中國護照以二十八個免簽和四十七個落地簽證地區或國家，排名第五十八，較去年上升八位。台灣護照享八十六個免簽及四十五個落地簽證地區或國家，排第二十八位。

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