避公安網上監控 應召女郎也用舊機 內地搶購2G機水貨猖獗

魔高一尺，道高一丈！近期內地公安利用高科技技術打擊犯罪集團犯案下，犯罪集團及不法份子，竟然棄用智能手機，使用2G手機對話及聯絡，以逃避公安追查及洩露行蹤被捕。二手舊手機近日在內地大行其道，吸引不少水貨客採用螞蟻搬家形式走私2G手機返內地圖利。消息稱，公安正密切留意事態發展，進行針對性打擊。



科技發展一日千里，犯罪份子使用高科技犯罪，利用電腦及智能手機，特別是智能手機通訊軟件，例如：手機通訊軟件微信等進行不法活動。內地公安實行以其人之道還治其人之身，亦利用高科技技術，對有關電腦及智能手機等進行重點監控打擊，撲滅罪行及拘捕犯罪份子，近年偵破不少涉及網上騙案、行劫、走私及色情罪行等，拘捕及瓦解多個犯罪集團及不法份子。



不法份子棄智能手機



據悉，公安最近在多次打擊犯罪活動中，截獲很多舊款2G手機。消息稱，為逃避公安打擊，犯罪集團最近想出妙計應對－就是棄用智能手機。有資深水貨客透露，近期水貨客攜帶大量舊款2G手機，以螞蟻搬家方式，分批由香港走私內地，供不法份子購買使用，每部售價數百元。



水客走私2G機返內地



一般人認為工欲善其事，必先利其器，但犯罪分子卻逆天而行，捨棄高科技的智能手機，重返二十多年前的2G手機年代的通訊方式，用手機直接對話，為的是以免手機訊息被公安監控洩露，從而行蹤暴露招公安緝捕。



近年公安嚴厲打擊娛樂場所的色情活動，娛樂場所的色情事業幾近絕迹，一些色情販子及經常流連娛樂場所的性工作者，化整為零，轉而透過智能手機中的微信軟件「尋找附近的人」進行「網約」，供識途老馬聯絡從事色情活動。不料仍被公安透過高科技追查後「找上門」偵破拉人。



一名性工作者小婷(化名)表示，她早前得悉有同行因為利用智能手機與客人聯絡及交易，被公安追蹤以至拘捕，令她們人心惶惶，提心吊膽。最後她們想出應對方法，就是放棄使用智能手機，花數百元購買舊款2G手機，直接與客人聯絡。



因此，舊款2G手機近期大行其道及需求殷切，不少水貨客趁機走私二手手機返內地圖利。消息稱，內地公安得悉有犯罪集團及不法份子，利用2G手機溝通進行不法活動已勿切留意，並會因應情況進行相應對策繼續打擊不法活動。



