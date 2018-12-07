美懼中資壟斷市場 華為發展5G網絡屢遇阻

華為早前超越美國蘋果公司，成為全球第二大智能手機生產商，僅次於南韓三星集團。不過鄧聲興指，華為5G網絡設備反映中國通訊技術發展成熟，引發多國尤其美國憂慮市場會被中資企業壟斷，或引致國家及企業機密外洩等問題，令美方試圖打壓。
華為是中國最大手機生產商，據報，美國政府一直以網絡安全風險及國家安全等理由，聯同盟國，試圖打壓華為5G網絡的發展勢頭，使其頻頻遭受西方國家禁用。鄧聲興認為，今次該公司副董事長被捕的事件，無疑會令中、美關係惡化，阻礙兩國談判進展；他相信，電訊股、5G概念股及手機設備股等短期仍會持續受壓。
受消息拖累，恒指昨日急挫逾六百點，觸發相關概念股急跌。早前遭美方解除七年禁令的中興通訊（763）挫近百分之六；主要客戶為華為的中國軟件國際（354）急瀉逾一成一；華為供應商舜宇光學科技（02382）、比亞迪電子（285）挫逾百分之五。鄧聲興提醒，相關科技股已受政治因素所影響，成美國抗衡中國的籌碼，建議投資者短期內勿沾相關股份博反彈。
電訊股及手機股受累齊挫
二○一二年，美國政府發佈《關於華為及中興通訊引發的對美安全威脅問題》報告，建議美國電信設備市場徹底封殺中興及華為。鄧聲興預計，華為恐怕會步入中興通訊後塵，除可能被處罰款，美方更可能試圖干預內部決策及管理層架構，掌握協助公司繼續營運的籌碼，進一步促使中國對貿易協議讓步。