李嘉欣老爺 遺逾400億資產 全港最大馬主許世勳逝世

本報獲悉，船王許愛周家族後人、中建企業主席許世勳日前病逝，享年九十七歲，將於下周一在香港殯儀館設靈，翌日舉殯。許氏生前在商場上長袖善舞，身家極為豐厚，名下物業至少值四百多億元。許熱愛賽馬，為全港最大馬主，創下逾百次拉頭馬紀錄。



許世勳是本港四大船王之一許愛周的孻子，一九二一年出生，籍貫廣東湛江，妻為簡劍勳，兩人育有長子晉乾、幼子晉亨及女兒雪元，惟長子已於一四年病逝。由於許世勳年事已高，近年已減少公開活動，今年初其愛駒「獻惑」掄元，為他創下百次頭馬的里程碑，他當晚亦無入場。



享年97歲 下周一設靈



不過，他的健康一向甚佳，其媳婦李嘉欣今年四月接受訪問時透露家翁計算賭馬賠率很快，狀態極佳：「我哋仲按緊電話計數，佢已經心算計完！」



據悉，許世勳已於日前病逝，定於本月十日在香港殯儀館設靈，翌日出殯，惟因其家人一直保持低調，暫未知進一步詳情。



長期擔任旗艦公司中建企業主席的許世勳，除了專注於地產業務，也曾出任不同大型企業董事等要職，包括香港電燈董事、海港企業副主席，七三年出任滙豐銀行董事，更成為繼已故船王包玉剛之後，第二位獲此殊榮的華人。



許世勳家族財富主要來自商廈和豪宅，市場人士估計，家族在港持有的多項物業，值逾四百二十億元。當中以中環兩幢甲廈最矚目，其中有「醫生大廈」之稱的中建大廈，地產界人士指，總樓面約二十四萬方呎，目前出租率逾九成，約逾七成為醫療相關行業，按目前市況估計，每方呎售價約五萬五千元，估值料達一百三十二億。