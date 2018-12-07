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香港澳洲營商合作 特首：當局重視設計產業

2018-12-07 列印
　　行政長官林鄭月娥昨日出席設計營商周開幕禮致辭時表示，今年營商周與澳洲墨爾本的合作，意義重大，有助促進中西文化融合。並且表示政府重視文化產業，將會注資。

　　她又指，墨爾本是全球最宜居城市之一，在城市設計等方面亦可與本港交流，她亦提及，本港及澳洲上月亦就雙邊自由貿易協定達成共識，未來會有更多營商合作機會。

　　林鄭又指出，政府重視設計文化產業，並承諾支持，會為「電影發展基金」一次過注資十億元，鼓勵本地電影製作和劇本創作，打造本地電影品牌，鼓勵本地生產，以及培育相關人才。

　　此外，在知識產權營商論壇致辭時，她亦提到，政府會就創新及科技基金中三個項目雙倍注資，以提升本港的科研能力。

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