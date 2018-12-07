﻿晨運客以為有人遇溺﻿ ﻿揭漂浮尼龍袋藏屍﻿

香港仔海面發現耐人尋味尼龍袋藏屍案，一名頸有刀傷男子，昨日被晨運客發現藏身尼龍袋中，在海面載浮載沉，僅頭部露出水面，報警懷疑他遇溺昏迷。水警及消防員到場事主已與尼龍袋分開，救起送院證實死亡。由於死者有刀傷及被發現時藏於尼龍內，警方認為有可疑，案件列謀殺交重案組調查。



現場為華富一邨與華貴邨之間一個泳棚對開海面，昨晨八時，有晨運客發現離岸十多米有一名男子在海面載浮載沉。現場消息稱，當時男事主藏於一個紅、白、藍尼龍袋中，僅頭露出袋外，疑他遇溺報警。



頸有刀傷 送院證死亡



水警及消防小艇接報迅速趕至時，救援人員將男子救上岸時已昏迷，送院後證實死亡。消息稱，水警及消防員到場將昏迷事主救起時，他與尼龍袋已分開，救起後送院證實死亡，人員初時以為是一宗遇溺案。但其後警員發現事主頸及頭部有可疑刀傷，救起時僅上身赤裸，腳穿灰黑色襪，經向報案晨運客詳細了解後，確認死者被發現時藏於尼龍袋內，警方認為死因有可疑。



據悉，死者身上無證明文件，年約六十歲，由於其頸及頭部有多處可疑傷痕，警方遂將案件改列謀殺，交由西區重案組處理，現仍調查死者身份，以及被藏於尼龍袋內墮海原因。法醫官稍後將為死者剖屍檢驗，以確定其死因。



現場泳棚岸邊有數百尊街坊棄置的佛像，一名義務打理佛像的八十七歲退休人士黃伯稱，泳棚經常有街坊及長者到來早泳，亦有愛好釣魚人士在石灘附近垂釣。他稱案發後，警方一度將救起昏迷事主放在岸邊，以為他遇溺，其後見救護員將其送院，只是聽聞有泳客發現事主時，藏身在一個尼龍袋中。他事後得悉事主送院後死亡，在現場上香，希望他安息及求安心。



