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美股中段跌608點

2018-12-07 列印
　　歐美股市受華為事件拖累，加上美國經濟有放緩隱憂，美國周四股市中段急挫，杜指報二四四一八點，跌六百零八點；納指則報七○二五點，跌一百三十二點。滙控美國預託證券價格見六十三點四一港元，跌一點五四港元；騰訊則見三百點七八港元，跌三點四二港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百四十七點九美元，升五點三美元；紐約期油則報每桶五十點八一美元，跌二點一五美元。
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