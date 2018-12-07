﻿七罪成立面臨囚65年﻿ ﻿何志平：預咗都係咁﻿

「預咗，都係咁。」由眼科醫生走到政壇，官至民政事務局長，最後將變成階下囚的何志平，聞法庭判決後，以廣東話回應傳媒。再問他有甚麼話想跟香港人說，他說：「多謝。」六十九歲的何志平被控八項控罪，七項被一致通過罪名成立，若刑期分期執行，最高刑罰為入獄六十五年。法官將於明年三月十四日判刑。



經過陪審團經歷約四小時商討，在美國時間周三下午約二時達成裁決，民政事務局前局長何志平涉賄案八項控罪當中，七項被一致通過罪名成立。八項控罪分別是一項串謀違反《海外反腐敗法》（FCPA）、四項違反FCPA罪、一項串謀洗錢及兩項洗錢罪。最後三項最高刑期最重，分別為判監二十年、罰款五十萬美元。惟控罪中洗錢罪（乍得總統案）不成立，故若刑期分期執行，何最高刑罰為入獄六十五年，最高罰款一百六十五萬美元。法官將於明年三月十四日判刑。



妻子家人未現身



今年五月，何平志涉賄案於紐約南區聯邦地區法院應訊，妻子胡慧中未有現身。何之代表律師庭上透露，胡慧中對丈夫失去音訊感驚惶，擔心他永遠消失。惟自案件正式開審以來，胡慧中一直芳蹤沓然，何的家人亦未有現身。



選擇不自辯的何志平，在宣讀判決前不時回頭掃視公眾席，又向記者微笑點頭。宣判期間，何雙手一直交握，聞判決後保持微笑，神情冷靜。其代表律師Edward Kim不斷輕拍何志平的膊頭。香港傳媒問其心情如何，何答：「預咗，都係咁。」再追問會否上訴，他沒有回應，繼而步入囚室。此時有記者問他有甚麼話想向香港朋友說，他這才轉身說：「多謝。」問辯方律師會否上訴，他只稱：「We will see.」



何志平去年十一月抵紐約被拘留至今，其香港特區護照已於今年十一月到期，現面臨另一問題是何刑滿獲釋將何去何從。有法律專家指，何可向中國領事館申請新護照，惟中國領事館多拒向曾服刑一年或以上人士發放中國護照。何屆時或變「無國籍人士」，不能離境。有媒體訪問熟識海外貪腐案件的律師Justin Weddle，他估計何可能只被判一至兩年刑期。



