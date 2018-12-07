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漁護署演習應付豬瘟用毛公仔練習殺豬

2018-12-07 列印
■漁護署出動大量粉紅色豬豬毛公仔練習殺豬。
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　　內地爆發非洲豬瘟疫，令港人憂心忡忡，食物及衞生局及其轄下漁護署亦嚴陣以待，局長陳肇始表示香港暫未有任何個案，內地供港的豬隻也並非來自有問題的豬場。局長又表示，當局一直密切監察，並向內地對口單位了解疫情，已加強消毒本地農場及屠場等。

　　漁護署日前還舉行演習，在其位於打鼓嶺的行動中心，出動大量粉紅色豬豬毛公仔練習殺豬，陳局長亦有在社交網分享，稱萬一本地出現非洲豬瘟疫情，政府會果斷應對。至於演習行動——豬隻銷毀，只見大量粉紅色豬豬毛公仔企定定，由身穿保護衣的演習人員逐一抱起，抱入貨櫃準備「銷毀」。每隻毛毛公仔樣子笨笨胖胖非常可愛，淘寶有售，賣三百二十八元港幣一隻。

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