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金庸小說人物郵票開售 首日封版票郵購網售罄

2018-12-07 列印
■市民排隊購買金庸小說人物郵票。
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　　香港郵政推出以金庸小說人物為題的郵品，昨日早上八時於網上開售，而現場購買則為郵局開門時間九時半開始，出售郵品由漫畫家李志清繪畫。包括版票、郵票小型張、套摺、郵票小冊子等；郵票角色包括《射雕英雄傳》的郭靖與黃蓉、《神雕俠侶》的楊過與小龍女等。

內地市民連夜排隊購買

　　開賣四小時後郵購網上的首日封連郵票已經售罄。而早上八時網上開賣後，多款商品已經售罄，包括一套六版的版票、首日封連郵票，以及一套六枚的郵票。

  據悉有深圳市民連夜排隊購買。有劉姓市民於九時二十五分到達位於北角的郵局，現場排隊人數多達數十人，他對排隊人數表示驚訝。

  有李姓讀者表示，早上七時五十分開始登入郵購手機程式，但因人多擠塞網絡，她直至九時都未能登入，遂放棄購買。

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