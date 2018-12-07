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關愛基金長者牙科津助65歲也受惠

2018-12-07 列印
　　扶貧委員會轄下關愛基金專責小組昨日下午開會，討論放寬長者牙科服務津助範圍的建議，擬降低受助人年齡，由現時的七十歲減至六十五歲。另外，在今年的《施政報告》內亦表示，將擴展關愛基金「長者牙科服務資助」項目的受惠對象，至六十五歲或以上領取長者生活津貼的長者。

津貼增至15350元

　　基金會又計劃提高津助金額上限至一萬五千三百五十元，料最快明年二月推出，料屆時有約十五萬名領取長者生活津貼的長者受惠。

　　現時的關愛基金「長者牙科服務資助」項目中，涵蓋七十歲或以上領取「長者生活津貼」的長者，符合資格可獲免費鑲活動假牙及接受其他相關的牙科診療服務。

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