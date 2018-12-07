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日報新聞 > 港聞

五大傳媒十大港聞選舉開始投票

2018-12-07 列印
■五大傳媒的高層出席「十大港聞選舉」啟動禮。
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　　由五大傳媒機構合辦，一年一度的「2018十大港聞選舉」開始展開投票，今年候選的二十九則新聞，包括沙中線問題、颱風「山竹」襲港等重要大事。

　　五大傳媒機構包括《星島日報》、《英文虎報》、商業電台、有線電視及有線寬頻攜手合辦「2018十大港聞選舉」，市民可投票甄選過去一年心目中對社會最具影響力的港聞，候選的二十九則新聞涵蓋政治、經濟、民生各方面。活動分公開組及學生組，投票於明年一月一日截止。

　　記者會上政制及內地事務局局長聶德權即場率先投票，投選了「粵港澳大灣區啟動特首成為建設領導小組成員」。 　　此外，亦有來自小學、中學、大學及演藝界人士率先投票。



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