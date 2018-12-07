﻿豐澤網店故障標錯價﻿ ﻿港人瘋購$298 Macbook﻿

連鎖家電零售商豐澤網上商店昨日凌晨出現系統故障，有電子產品及電器的價格出現超低價，吸引不少人大手入貨。豐澤其後發文指，網上商店eShop網頁系統凌晨時份出現故障，商品價格標示錯誤，並在昨早七時全面修復。事件引起不少已預購的網民擔心會被豐澤截單。至於豐澤是否必須執行交易，大律師指，要視乎交易雙方立約意圖有否出現分歧。



豐澤網上商店凌晨約兩時出現一批超低價的電子產品和家庭電器，包括手機、手提電腦和電視機等，最低價格低至二百九十八元。超低價的貨品吸引不少人搶購，熱門貨品有蘋果的MacBook Air和Sony電視機等，更出現缺貨情況。網站在凌晨約四時一度關閉。



昨天早上十時許，豐澤在其社交網站facebook專頁發表帖文指， 網上商店eShop網頁系統，於昨日凌晨時份出現故障，商品價格標示錯誤，並指客戶服務部會立刻聯絡受影響的顧客。對造成影響及不便，豐澤表示，深感抱歉。



有已經購買超低價貨品的網民擔心豐澤會截單，紛紛在帖文下留言，「出貨未呀？我有成二十台iMac PRO㗎」、「買咗會cut單嗎」，更有網民稱自己已預訂二千部iMac，笑言「擎天半島上車睇呢鋪」。惟豐澤未有正面回應會否照常出貨，只回應客戶服務部會立刻與他們聯絡。



連登討論區出現「豐澤苦主大聯盟」，網民紛紛指自己搶購了不少電子產品，信用卡已經過數，也受到確認電郵，希望豐澤可以照樣出貨。另有網民轉載截圖，顯示他向支援部詢問會否就此作出任何補償，豐澤回應指，很抱歉暫時沒有補償，但承諾會盡快退款。



對於豐澤可否自行取消有關交易，執業大律師陸偉雄回覆本報查詢時表示，需視乎豐澤是否已收取顧客的錢，以及取決於今次故障的成因，是否存在不可控制的外在因素，如黑客襲擊、店方職員疏忽等，強調雙方立約意圖若出現分歧，例如豐澤有證據顯示其無意立約，有關交易亦未算完成，又指若顧客不滿，可循民事程序解決，或向消費者委員會投訴。



