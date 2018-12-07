華富邨雙屍案夫妻疑分戶爭執

警方將港島華富邨夫婦雙屍案暫列為謀殺及自殺案處理。警方初步調查後，相信任職保安員男事主與妻子在單位內傾談戶籍問題，其間男方涉嫌以鐵筆扑殺妻子後，再畏罪吊頸自殺。法醫官稍後會剖屍確定夫婦真正死因。昨晨數名死者親友殮房認屍，死者兒子一度傷心痛哭，要親友安慰。



案中死者夫婦，男死者姓袁(六十四歲)，任職保安員，其妻姓衛(六十三歲)，為退休人士。



獨居漢扑殺妻後上吊



據悉，夫婦育有一對子女原本同住現場華富邨華生樓九樓案發單位，但早前衛婦與子女均遷離住所，衛婦與女兒遷到西區居住出租單位，兒子則居住他處，袁則獨居住案發單位。



案發前晚十時許，姓衛女事主返家與丈夫傾談分戶問題，但其女兒事後聯絡不上母親，覺得可疑返家尋找時，發現大門鎖上及拍門無人應，恐雙親發生意外召來鎖匠開門，入屋後驚見父親在客廳用繩上吊昏迷，母親亦昏迷倒臥大廳地上無反應，大驚下報警。警方及救護人員到場解下吊頸男事主，證實他與妻子均已死亡，毋須送院。



雙屍命案發生後，警方認為案情嚴重，大批警員到場封鎖單位調查，探員初步檢驗女死者，發現其頭部有多處硬物襲擊造成傷痕及流血，身旁有一支長約四十五厘米染血鐵筆，相信為兇器。



兒子傷心認屍



法醫官及政府化驗師事後奉召到場初步驗屍及蒐證，探員兩死者子女及親友到場助查後，警方初步相信夫婦在單位商討分戶問題時有爭執，其後女死者被人用鐵筆襲擊死亡，丈夫則涉嫌畏罪吊頸自殺，案件暫列謀殺及自殺處理，交西區警區重案組調查，兩死者遺體事後由仵工舁送殮房，稍後法醫官會剖屍確定夫婦真正死因。



數名男女親友昨晨到殮房認屍顯得哀傷，其中兩死者的兒子一度傷心痛哭，要女親友安慰。







