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﻿客貨車撞壆翻﻿﻿司機棄車逃﻿

2018-12-07 列印
■意外現場為理大對開一段公主道。
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　　紅磡發生交通意外後司機棄車逃去事件，一輛客貨車駛至理工大學對開時失控，撞向路中石壆後翻側，警方及消防員接駕駛人士報案趕至時，發現司機棄車離開，現場未有傷者，事後拖走客貨車及聯絡車主助查。



　　事發昨凌晨四時十五分，一輛客貨車沿公主道向尖沙咀行駛，車駛至理工大學對開時突然失控，撞向路中石壆，繼而向左翻側橫亘路中，一個後備車胎亦撞脫遺路面。有駕駛人士路經見發生翻車意外報警，消防員及警員接報到場時，消防發現無人被困，以及車上無人，司機已離開現場。

　　警員事後扶正肇事客貨車拖走檢驗，並根據車輛登記資料聯絡車主助查。

  至於意外原因是否有人酒後駕駛或其他原因，警方仍在調查中。

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