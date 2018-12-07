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官等取背景及社服令報告 ﻿美容套餐收回佣﻿﻿「美男」平安夜判刑﻿

2018-12-07 列印
■被告黃琪昌使用「美男計」為美容院作生意招徠。
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　　二十六歲男子使用「美男計」為美容院作生意招徠，利用憑俊朗外表在交友程式結識不同女子，「半呃半o氹」誘導多名女網友買下昂貴美容療程，實際收取美容店回佣。男子早前承認六項誤導性遺漏商業行為罪，原昨於東區法院判刑，惟主任裁判官羅德泉需索取背景及社會服務令報告，押後到平安夜再判。

　　辯方律師表示早前已作所有求情，被告黃琪昌已於上月二十六日交還所有罰款，共二十三萬八千六百九十八元；另被告即時認罪，省卻六名事主上庭時間，懇求判處非即時監禁形式。

　　案情透露，被告於去年五至九月間，首次與女網友見面，便會請她們作美容療程。其後美容院職員便會疲勞轟炸式向女網友推銷近萬元的美容療程，而男子此時就會對女網友表示「你唔買我好冇面」等說話，他則可收取回佣。　

　　數月間，被告哄騙六名女事主簽帳，損失逾二十三點八萬元，他則獲得約七點一萬元佣金。

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