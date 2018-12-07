﻿中美貿戰重創物流業﻿ ﻿來年勢面臨減薪裁員﻿

在中美貿易戰的陰霾下，本港物流及進出口貿易受重創，從業員憂慮來年或面臨減薪裁員。受惠於高鐵及港珠澳大橋通車，旅遊業則一片好景，有業界計劃向領隊及導遊加薪一成，以應付業務增長。金融科技發展迅速，虛擬銀行紛紛向傳統銀行挖角，其中合規人員跳槽的薪金增幅達三至五成，升勢更料將會持續。



安俊人力資源顧問董事總經理周綺萍（見圖）相信，不少行業會密切觀察形勢，才決定來年薪酬安排，但本港進出口貿易及物流業的來年薪酬趨勢已率先受壓。香港物流協會前會長陳鏡治形容，在貿戰影響下，業界生意存在隱憂，以往物流從業員一般每年加薪百分之四至五，料來年加薪幅度將會放緩，僅百分之三至四 。坦言物流業長期缺乏約一至兩成人手，一旦來年加薪幅度縮減，憂進一步流失從業員，故須從公司制度、假期福利等方面出手，挽留人才。



香港進出口貿易從業員協會會長丘燿誠直言，業界對來年的薪酬待遇已不敢抱大期望，近月有公司更選擇在員工離職後，不再填補空缺，餘下的工作量由在職員工攤分；不少公司亦積極開拓一帶一路沿線地區，將重心移離美國。



受環球經濟不明朗因素影響，本港樓市在年尾亦步向下調趨勢。香港地產代理商總會副主席陳炳才透露，業界為開源節流，對地產代理採取「兩極化」措施。一方面調高最資深的一成地產代理的底薪，增幅達一成，冀彌補代理因成交量下跌而造成的佣金損失，留住「賺到錢」的人才；另一方面則淘汰表現不佳的一成地產代理，任由其自然流失。至於表現平平的地產代理，則傾向以現金獎勵的形式，鼓勵其爭取更多業務進帳。



高鐵大橋開通旅業受惠



近月港深廣高鐵及港珠澳大橋相繼開通後，吸引大批內地旅客訪港，讓旅遊業受惠。美麗華旅遊總經理李振庭表示，今年旅遊業整體穩步上升，旅行團數目亦有所增長。預計明年將有更多港珠澳旅行團，故會再進一步增聘人手。 香港旅行社協會主席胡景豪指，業界傾向以增加假期、改善醫療、保險福利等方面留才。



金管局將於明年首季發放虛擬銀行牌照，香港銀行業僱員協會理事鍾逸傑表示，虛擬銀行的發展大大增加對合規人員的需求，當中不少是從傳統銀行挖角，推高人員薪金。證券行亦是虛擬銀行的挖角對象，香港證券及期貨專業總會會長王國安直言，合規人員嚴重供不應求，估計來年基本加薪百分之五至六，加薪一成也有可能。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，虛擬銀行牌照批出後，市場亦將對金融科技人才更渴求，相信部分公司會開始挖角，而金融科技人才與一般IT人員的薪酬，最少差一至兩成，有些更可能高出五成。



