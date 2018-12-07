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強積金自願供款 扣稅額加至六萬

2018-12-07 列印
　　財經事務及庫務局提交立法會的文件建議建議，將納稅人購買延期年金和強積金自願性供款，可享有的最高扣稅總額，由原本建議的每年三點六萬元，提高至六萬元，並將稅務扣稅的適用範圍，擴大至涵蓋納稅人為配偶繳付的延期年金。

　　政府表示，難估計新措施會令政府少收幾多稅款，認為措施可鼓勵公眾為退休生活儲蓄。不過，入息相對較低的納稅人，由於不會全數申領扣稅上限，因此建議對他們無影響。

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