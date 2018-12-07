校長大歎搞IT瀕破產 ﻿學校使用科技津貼兩極﻿

上周審計報告提到逾半官津學校沒用盡教育局的資訊科技綜合津貼（CITG），致推行電子學習的進度落後。報告結果令學界大為驚訝，紛指一直以來資源不足，更有積極推行全校電子教學的校長慨歎指為應對IT開支「幾乎破產」；但不活躍於電子教學的學校直言不欲花錢。



教育局每個學年為中小學發放逾三億CITG津貼，以一六/一七學年為例，每所學校可獲得約二十九萬至五十七萬元不等。最新的審計報告指，近九百所官津學校於一二/一三至一六/一七學年，有五成八學校未有用盡津貼。審計報告出爐後，於IT教育界掀起一輪熱烈討論。不少校長認為，近年資源增加，惟實際運用情況比所見數據更緊張。



資源緊絀 支出龐大



香港電腦教育學會主席金偉明直言，學界許多聲音對報告結果感到詫異，「我們幾個群組、幾百位老師都反映錢不夠用，不明為何有學校的CITG有餘。」以他出任校長的聖公會何明華會督中學為例，兩名資訊科技人員（TSS）的月薪支出達四萬四千元，每月影印機租用費逾兩萬元、年花二十多萬，一直需要調撥「營辦開支整筆津貼（OEBG）」或「擴大的營辦開支整筆津貼（EOEBG）」等資源，始足以應付開支。



荃灣商會學校校長周劍豪認同CITG未夠支持IT開支，其校去年買大電視、手提電腦及伺服器等，支出達四、五十萬元，「我不是為學校貼金，而是有確實需要，且現時還未添夠設施。」獻主會溥仁小學於小二到小六級推行自攜平板電腦學習計劃（BYOD），校長王志聰指，校方為應對IT開支「幾乎破產」，「來審查一下我校的收支，就知情況有多緊張。」



教育界認為，審計報告未完全反映目前CITG的實際運作情況，亦源於近年教育局為中小學提供了多項有期限的「一筆過」津貼，如資訊科技津貼（OITG）、WiFi900計劃及推行STEM教育的資源等。順德聯誼總會胡兆熾中學校長廖萬里解釋，校方多數先用「一筆過」津貼，以免餘款須退還予教育局，加上CITG的餘款可暫時保留備用，學校多數會先存款，「以防突然有大浪『冚到埋身』」。



學校用錢存分歧



青年會書院助理校長梅志文表示，審計報告或反映學校用錢情況走向兩極。積極推動電子教學的學校CITG嚴重超支，更須另覓資源應對開支，同時又有學校錄得大量餘款，但外界難以作出支援，「這批學校不活躍於電子教學圈內，猶如隱青，大家都不覺其存在。」



對於逾半學校用剩CITG，曾任教資訊及通訊科技科（ICT）的林老師（化名）坦言，CITG可作添置電腦軟硬件、繳付支援服務等用途，惟支出超過一定金額均須通過招標程序；有的科主任或校長沒有積極規劃，亦懶得格價及花錢更換設備，「電腦室長期有幾部電腦壞，因不想即時花時間報價，一拖至少半年至一年都沒處理，學生長期兩人共用一機。」



