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老翁勒斃病妻 罪成候判

2018-12-07 列印
　　筲箕灣耀東邨去年六月發生倫常悲劇。早年喪子的八旬老翁獨力照顧有長期病患的妻子，但妻子健康日漸轉差，老翁不堪妻子受病痛折磨，深怕自己比老伴早死致對方無依無靠，終以竹棒勒斃妻子。老翁昨在高等法院承認一項誤殺罪，法官坦言法律不外乎人情，將考慮寬大處理，故押後判刑至下月八日，以待索取感化報告，期間老翁還柙。

　　案發於去年六月六日，八十一歲被告黃國萬在其寓所內，殺害其七十六歲妻子林美琴。辯方求情指，被告犯案前兩、三年間，一直竭盡所能照顧妻子，並無對她施虐。被告的三份精神科報告不約而同指出，被告犯案時受嚴重憂鬱影響。辯方直言，被告是可愛的老人家，但他缺乏外界支援，故由感化官看管被告，讓後者續接受精神科治療屬合適。

　　法官坦言曾考慮以感化令處理本案，但擔憂被告年老，未必適合由感化官監督。法官又同意，案發後還柙近一年半的被告應早日獲准外出，但法庭索取報告前，他仍需還柙。

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