﻿俊和舖王高位沽「龍牀盤」﻿ ﻿內地房企進取恐接火棒﻿

納米樓泡沫高峰期，發展商佳源國際（2768）及陞域集團的「菁雋」以平均呎價近萬七元開價，每層「劏」出二十九伙，最細單位僅一百二十八方呎，打破一手新例後「全港最細」納米樓新紀錄。然而新盤滯銷，市傳菁雋上周收飛反應極為冷淡。市場人士估計，隨着樓市逆轉，近年以超高呎價開賣的納米樓，勢成跌市重災區。



新一期《東周刊》報道，被稱為「龍牀盤」的新盤菁雋，推出首批七十三伙，平均呎價接近一萬七千元，上周四開始收飛。合共三百五十六伙的菁雋，每層「劏」出二十九伙，部份單位更只得一百二十八方呎。



俊和董事潘志才曾稱「紫禁城咁大，皇帝瞓覺都係瞓一張牀」，菁雋自始被冠上「龍牀盤」稱號。菁雋一百三十一方呎的開放式單位，入場費二百八十五萬，呎價高達二萬一千七百五十六元，貴過港島藍籌屋苑太古城，推出後市場反應異常冷淡，四日合共僅收逾五十五票，仍未足額。



投地價每呎僅1530元



菁雋原本由前稱俊和的亞洲聯合基建與益兆興業合作發展。一四年雙方以二億三千萬投得菁雋地皮，可建面積十五萬二千方呎，呎價僅一千五百三十元。當時地皮創出屯門近年平均地價新低，主要是發展商要孭起興建護老院和長者護理中心。



去年七月，舖王鄧成波斥資約十二億，向俊和掃入菁雋項目，當時市場估計每方呎作價約八千元。今年五月，佳源國際以「摸頂價」約二十六億元，向鄧成波掃入三項物業約七成權益，包括葵涌成功中心、屯門新合里工廈，以及菁雋的住宅部份。市場流傳菁雋作價相等於平均呎價約萬三元。



佳源國際○三年在江蘇起家，主力開發內地大型綜合住宅和商業項目。老闆沈天晴作風進取，一向走高負債、高周轉路線殺出血路，今年上半年的合約銷售面積按年大增五成四，合約銷售額更勁升九成，至接近七十四億元。



佳源今年五月斥資約二十六億元，向「舖王」鄧成波掃入三項物業約七成權益，包括葵涌成功中心、屯門新合里工廈，以及菁雋的住宅部份，一躍成為「龍牀盤」最大股東。市場流傳菁雋作價相等於平均呎價約萬三元。



隨着樓市逆轉，近年以超高呎價開賣的納米樓首當其衝，亦衝擊菁雋銷情。



一六年已警告買納米樓有極高風險的經濟學家關焯照說︰「現時樓價下跌，沙田第一城有啲三百呎單位跌咗兩成，納米樓起碼要跌多一、兩成！」根據差餉物業估價署統計，近年納米盤數量激增，樓市轉勢加上政府推出五二折居屋後，市場對納米樓的需求已急速降溫。



