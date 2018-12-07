﻿物管辣例須全民領牌﻿ ﻿中小企慨歎：迫上絕路﻿

近日《物業管理服務條例》諮詢文件出爐，當中不少含糊條文，惹來業界反彈。有行內人直言，受聘於物管公司的清潔、保安、會計等主管，因工作牽涉管理，新例下將被當作物管人員，變相須全部領牌，相當擾民。有業界形容，新例對大公司有利，但成為對付中小企的「辣招」，三年過渡期不足以讓老行家修畢經理級物管人員牌照，會將他們逼上絕路。



物業管理業監管局上月起就《物業管理服務條例》進行諮詢，提出物業管理公司及物業管理人發牌制度建議，公眾諮詢期將至明年一月十八日，惟因條文內容含糊，業界認為發牌制度未必可規管行業，例如當中列明受聘於物管公司的清潔、保安、會計等主管均須持牌，做法相當擾民，憂慮會窒礙行業專業化。



香港物業管理公司協會會長陳志球直斥，兩年前通過的《物業管理服務條例》草案框架欠清晰，監管局上月提出的發牌諮詢建議內容亦相當混亂，「中間有很多細節都不協調，各個政府部門對條例也有不同解讀。」物管發牌制度的諮詢文件提到，公司提供多於一項服務類別或次類別的物業管理服務，便須申請物管公司牌照，但陳志球認為，這變相是降低門檻，「本身無物管經驗的公司，只提供清潔及保安等服務，在新例下因符合牌照申請要求，也可成為物管公司。」



他引述諮詢文件指，擔任管理或監督角色的從業員須領取物業管理人牌照，換言之，受聘於物管公司的清潔、保安、會計等主管，因工作牽涉管理，在新例下亦將被當作物管人員，故須領牌，「為物管公司提供相關法律服務的律師，工作如同時涉及物管公司人事管理，亦要申領物業管理人牌照，做法相當擾民。」香港房屋經理學會副會長余珍指，以上情況源於主體法例出現問題，須修例始能解決。



新例下會計主管也要領牌



諮詢文件亦提到，每家物業管理公司須以全職形式聘用至少兩名持牌物業管理人，至少一名為經理級物業管理人員，持牌公司董事可計算在內。香港物業管理聯會會長賴志文指，目前本港有一半中小型物管公司負責人同時掌管多家小型公司，日後他們只能於一間公司全職掛牌，需另聘月薪達三萬至五萬元的經理級物業管理人員加入，「業界因應住宅、商業或工廈項目開設相應物管公司，如此一改，不利中小微企的營運。」



具經理級物管人員牌照的賴志文，現持有的兩家物管公司，以往一向由他兼任董事，並聘用主任級物業管理人員作為輔助，若他不能以兼職形式出任董事，可預計將來的基本人員開支每年增加五、六十萬元，大大增加收支平衡的難度。



他續說，市場上持牌經理級物管人員尚欠兩成，故大公司必會出動銀彈政策搶人，該崗位平均薪酬有機會被拉高到五六萬元，增加中小企聘請新僱員的開銷壓力。針對現職物管從業員或未擁有相關資歷，政府擬實施三年過渡期予其申領牌照。有不願具名的物管從業員指出，諮詢文件沒有列明物管工作經驗的定義，擔心新發牌制度會窒礙行業專業化，「例如受聘物管公司的清潔部主管，在清潔行業工作多年，惟實際上未必有物管經驗，統一發牌的話，對現職註冊專業房屋經理、具專業物管經驗的從業員並不公平。」



