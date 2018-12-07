梧桐河30萬呎農地 涉偷步開設燒烤場

新界東北發展區內，靠近上水梧桐河一幅近三十萬呎的土地，涉違規經營燒烤場及食堂。《星島》記者連月調查，發現上址在去年底完成平整工程，其後陸續有停車場、燒烤場、食堂等相繼開業。食環署證實燒烤場及食堂均未有相關牌照；地政總署亦確認場內有違規及僭建構築物。



近月上水梧桐河一處新近開業的燒烤場，每逢周末晚人流極多。該幅佔地近三十萬呎的土地原遭荒廢，至兩三年前才被人開發，去年底燒烤場及食堂陸續開業，惟至今仍未持有相關牌照，涉嫌違規，場內亦發現有違規構築物。



記者佯裝食客光顧燒烤場，周末成人每位收費一百五十八元，任食四小時，包一支非酒精飲品。場內搭建了多個帳篷，並有貨櫃屋或組合屋作士多或倉庫，底部有磚頭架起離地。場內以白色組合屋搭建的士多，供食客憑券領取飲品，同時又出售多款品牌的啤酒。燒烤場亦有三個大帳篷，提供投射大銀幕、音響設備，食客唱卡拉OK。



據現行法例，經營燒烤場須領相關食物業牌照，食環署接受查詢表示，上址正申領新鮮糧食店牌照，但現時無領有或向酒牌局申領酒牌。過去一年，署方就無牌經營食物業向涉事燒烤場提出一宗檢控。環境保護署稱本年至今共收到七宗相關滋擾投訴，惟次派員巡查均未有噪音超標。



該土地今年十月亦於一間改裝為廚房的黃色寮屋開設自家美味飯堂，供應早午餐，並可訂座預定農家私房菜。



記者上月再到飯堂放蛇，對方不諱言，飯堂午市最多人光顧，並指本周晚市開始供應雞煲。據食環署記錄，該處所並未持有有效的食肆牌照。飯堂有酒精飲品供應，惟酒牌局資料顯示該店未申領酒牌。負責人陳小姐辯稱啤酒由食客攜到飯堂飲用，寄存在飯堂雪櫃內。



地政總署指，燒烤場、飯堂涉及多個私人地段，均屬現時新界常見的「舊批不可建屋地段」，俗稱「舊批農地」，並無土地用途限制，但不得在其上搭建未經批准的構築物。翻查記錄，北區地政處曾向有關地段發出「修訂租賃許可證」及「農用構築物批准書」，容許業權人搭建住用構築物及農用構築物，惟署方實地視察後，發現該處構築物有違規情況。



稱收逾千投訴 從未遭法辦



場地負責人王亞芹接受訪問時，未有正面回應。



未幾有自稱場地管理人黃鐵芳來電，他稱場地開業至今已收到逾千個「無聊投訴」，但從未被政府部門執法。黃鐵芳又指其公司僅負責分租地方，並非跟租戶合作，故無刑責。他稱士多跟燒烤場並非同一東主，前者已領商業登記證，賣酒則毋須領牌；後者未領得新鮮糧食店牌照前開業，則源於領牌需時，故先開業。



